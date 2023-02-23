İzmir'de bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ali Sağlam (23) yönetimindeki 07 ALG 841 plakalı motosiklet, Anadolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sağlam, hastanede hayatını kaybetti.
Ali Sağlam'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sağlam'ın Çiğli 2. Hava Ana Jet Üssü'nde astsubay çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.