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İzmir’de atletizm rüzgarı esiyor

Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Atletizmi Koordinatörlü tarafından organize edilen Çocuk Atletizmi Projesi kapsamında iki gün sürecek olan seminer İzmir’de başladı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:43
İzmir’de atletizm rüzgarı esiyor

Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Atletizmi Koordinatörlü tarafından organize edilen Çocuk Atletizmi Projesi kapsamında iki gün sürecek olan seminer İzmir’de başladı.


Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin ülkemiz dahil 196 ülkede uyguladığı Çocuk Atletizmi Projesi kapsamındaki seminer İzmir’de start aldı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi toplantı salonunda başlayan ve iki gün sürecek olan seminere 80 kursiyer katılım gösterdi. Birçok önemli konunun konuşulacağı seminerin, 25 Ağustos 2019 tarihinde son bulacağı öğrenildi.


İzmir’deki kursiyerlerin katılımından övgüyle söz eden Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, “Bu proje Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin 196 ülkede uygulanıyor. Biz de federasyon olarak bu projeyi 2014 yılından bu yana gerçekleştiriyoruz. Eğitim ve öğretim yılının tatilde olmasına rağmen İzmir’de bu projenin gerçekleştirilmesinden dolayı çok mutluyuz. Ayrıca İzmir’deki kursiyerlerin bu semineri ısrarla istemesinden dolayı İzmir’e geldik. Bugün başladığımız seminer yarın akşama doğru son bulacak” dedi.



Efsanelerle buluşacaklar


Bu proje kapsamında çocukların atletizme olan ilgilerini arttırmak istediklerini belirten Ayaz, “IAAF Atletizme olan ilgiyi arttırmak için bu projeyi hayata geçirdi. Biz federasyon olarak bu projeyi daha farklı ve anlamlı kıldık. Öncelikle çağımızın belası olan madde ve teknoloji bağımlılığından korunabilmek için özel bir ders ekledik. Bunun yanında sporda çocuklara psikolojik yaklaşım, fair-play kültürü dersi de yine seminerde veriliyor. ‘Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez’ sloganı doğrultusunda da eski şampiyonlarımızı kursiyerlerle tanıştırıyoruz. Bununla da kalmadık. Ebeveynlerin de ilgisini çekmek adına spora başlama yaşını 7’den 3’e indirdik. Bu proje Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olan ülkemiz açısından çok önemli” ifadelerini kullandı.



Ekonomiye istihdam sağlayacak


Projeyle birlikte hem yeni sporcular yetişeceğinin hem de istihdam sağlanacağının altını çizen Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, “Kursiyerler, halk eğitim merkezlerinde kurs açabilme imkanına sahip olacaklar. Okulunu bitirip işe giremeyenlere böylece istihdam sağlamış da olacağız. Hem geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza faydalı bireyler olacaklar hem de buradan maddi bir gelir kazanacaklar. Ülkemizde milyonlarca keşfedilmemiş yetenekler var. Bu sayede onları da keşfetmiş olacağız. Bu sayede de devşirme değil, kendi çocuklarımızla başarılara ulaşacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:43
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