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İzmir’de asit yüklü tanker devrildi!

İzmir’de, viraja hızlı girdiği için devrilen kostik asit yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:55
İzmir’de asit yüklü tanker devrildi!

İzmit D-130 karayolundan D-100 karayoluna geçişi sağlayan bağlantı yolu üzerinde, kaza meydana geldi.

Gölcük yönünden gelerek Ankara yönüne dönmek isteyen Feyzullah Bülbül yönetimindeki kostik asit yüklü tanker, viraja hızlı girmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü Feyzullah Bülbül'ü bulunduğu yerden çıkardı.

Soruşturma başladı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Feyzullah Bülbül, daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, kaza sonrasında tankerden sızan kimyasal maddenin yayılmaması için bölgede önlem aldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Güney Yan Yol üzerinde bir şerit trafiğe kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:55
  1. İzmit D-130 karayolundan D-100 karayolu
  2. Ankara
  3. Kocaeli Devlet Hastanesi

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