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Yerel İzmir'de aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu
Yerel

İzmir'de aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-09-23 09:30:00 -
İzmir'de aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu

Ülke genelinde gerçekleşen ve aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan şafak operasyonunda, İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 149 şüpheli yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik Türkiye genelinde operasyon gerçekleştirildi. İzmir'de 243 emniyet personelinin katıldığı, 21 Eylül'de başlayan ve 24 saat süren dev operasyonda, saat 06.00'da eş zamanlı olarak 122 adrese baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 149 zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

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