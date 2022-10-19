İzmir'de araç kundaklayan kişi, iş yerini yakmaya çalışırken olanlar oldu
İzmir'in Buca ilçesinde husumetli olduğu kişinin aracını kundaklayan şüpheli, bir iş yerini yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
İzmir'in Buca ilçesinde husumetli olduğu kişinin aracını kundaklayan şüpheli, bir iş yerini yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Seyhan Mahallesi 667/1 Sokak'ta park halindeki hafif ticari araç kundaklandı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla, araç ve bitişiğindeki marangozhaneye sıçrayan yangın söndürüldü.
Polis ekipleri, yangını araç sahibiyle aralarında husumet bulunan A.Ç'nin (38) çıkardığını belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, A.Ç'yi aynı mahallede 642 Sokak'ta bir iş yerini kundaklamaya çalışırken suçüstü yakaladı.Gözaltına alınan A.Ç'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Siyaset
CHP'li mason Tunç Soyer'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Sen önce İzmir'i lağımdan kurtar!
Gündem
12 Eylül'de "intihar etti" denilmişti! Katili Tunç Soyer'in babası işkenceci Nurettin Soyer çıktı
Siyaset
Yunan ve Bizans aşıkları Tunç Soyer ile Ekrem İmamoğlu'na koruma kalkanı! PKK ile suçüstü olan CHP'den hedef şaşırtma bildirisi