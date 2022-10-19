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Yerel İzmir'de araç kundaklayan kişi, iş yerini yakmaya çalışırken olanlar oldu
Yerel

İzmir'de araç kundaklayan kişi, iş yerini yakmaya çalışırken olanlar oldu

İzmir'in Buca ilçesinde husumetli olduğu kişinin aracını kundaklayan şüpheli, bir iş yerini yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 14:10:00 -
İzmir'de araç kundaklayan kişi, iş yerini yakmaya çalışırken olanlar oldu

İzmir'in Buca ilçesinde husumetli olduğu kişinin aracını kundaklayan şüpheli, bir iş yerini yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Seyhan Mahallesi 667/1 Sokak'ta park halindeki hafif ticari araç kundaklandı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla, araç ve bitişiğindeki marangozhaneye sıçrayan yangın söndürüldü.

Polis ekipleri, yangını araç sahibiyle aralarında husumet bulunan A.Ç'nin (38) çıkardığını belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, A.Ç'yi aynı mahallede 642 Sokak'ta bir iş yerini kundaklamaya çalışırken suçüstü yakaladı.Gözaltına alınan A.Ç'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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