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Aktüel

İzmir'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-01 19:34:28 -
İzmir'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Evka-4 Mahallesi Barbaros Caddesi'nde yer alan bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amaçlı apartmanı boşalttı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangını dışarıdan takip eden apartman sakinleri, alevlerin söndürülmesinin ardından evlerine döndü.

Yanan evde kimsenin olmadığı ve 4 kişilik bir ailenin oturduğu öğrenildi.

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