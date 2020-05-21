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İzmir'de apartman dairesinde yangın

Yeniakit Publisher
2020-05-21 00:56:49 -
İzmir'de apartman dairesinde yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına merdivenli araçlarla müdahalede bulundu, apartmandakiler tahliye edildi.

Yaralananın olmadığı yangında dumandan etkilenen kişilere sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Dairede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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