İzmir'de akmayan suya zam yapıldı! Su kuyruklarındaki vatandaşlar isyan etti

CHP'li belediyelerin hizmetten ne anladığına dair en bariz örneklerden biri turizm bölgesi Dikili'de yaşandı. Turizm bölgesi olmasına rağmen yıllardır musluklarından su akmayan ilçede su kullanım fiyatları CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aldığı kararla zamlandı.

Soyer'in yönetim kurulu başkanı olduğu İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyuna yüzde 6.77 oranında zam yapıldığını açıkladı. Son zamla birlikte geçtiğimiz ocak ayında bu yana içme suyuna yapılan zam oranı yüzde 200'e ulaşmış oldu. Yeni tarifeyi resmi internet sitesinden yayınlayan İZSU Genel Müdürlüğü, zamlı tarifenin 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Yüzde 200'e ulaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz yıl kasım ayında İZSU Genel Kurulu'nda kabul edilen 2022 bütçesi kapsamında içme suyuna 2022 Ocak ayında yüzde 40, temmuz ayında ise yüzde 15.5 oranında zam yapma kararı almıştı. Bununla da yetinmeyen Soyer, elektrik maliyetlerindeki artışı bahane ederek şubat ayında içme suyundaki fiyat artışını TÜİK'in aylık olarak açıkladığı üretici fiyat endeksine bağlamıştı. Böylece zamları otomatiğe bağlayan Soyer'in, yılın ilk 7 ayında içme suyuna yaptığı zam oranı yüzde 200'e ulaşmış oldu..

Halk tanker kuyruğunda

İzmir Dikili'de yaklaşık 72 saattir devam eden su kesintisi nedeniyle vatandaşlar ellerindeki bidonlarla kuyruklarda beklerken, ortaya çıkan görüntüler 1980'li yıllardaki su kuyruklarını anımsattı..