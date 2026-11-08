İzmir’de ahlaksızlara ağır darbe! Haram batağına milyonluk ceza yağdı!
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İzmir’in Bornova ilçesinde emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, kumar rezaletine göz açtırılmadı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kazımdirik Mahallesi’ndeki bir iş yerinde tombala adı altında haram oynatıldığını tespit etti.
İZMİR'in Bornova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynayan 52 kişiye toplam 615 bin 12 TL idari para cezası uygulandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde tombala oynatıldığını tespit etti. Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 75 tombala kağıdı, 8 deste iskambil kağıdı, bin pul ele geçirdi. İş yerinde bulunan 52 kişiye toplam 615 bin 12 TL idari para cezası uygulandı.
İş yeri sorumlusu ve tombala oyununda görev aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. (DHA)