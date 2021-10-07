İzmir’de 96 yaşındaki annesini taşla öldüren vahşetin zanlısı tutuklandı
İzmir’de 96 yaşındaki annesini başını taşla ezerek öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre evden kadın çığlıkları sesi duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Fatma Saman'ın (96) başına taşla vurularak öldürüldüğü belirledi. Annesi ile aynı binada yaşayan ve suçunu itiraf eden oğlu Mehmet Saman çıkarıldığı mahkemece tutuklandı