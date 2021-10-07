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Gündem İzmir’de 96 yaşındaki annesini taşla öldüren vahşetin zanlısı tutuklandı
Gündem

İzmir’de 96 yaşındaki annesini taşla öldüren vahşetin zanlısı tutuklandı

İzmir’de 96 yaşındaki annesini başını taşla ezerek öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 22:25:00 -
İzmir’de 96 yaşındaki annesini taşla öldüren vahşetin zanlısı tutuklandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre evden kadın çığlıkları sesi duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Fatma Saman'ın (96) başına taşla vurularak öldürüldüğü belirledi. Annesi ile aynı binada yaşayan ve suçunu itiraf eden oğlu Mehmet Saman çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

 

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