İzmir'de 80 kaçak göçmen yakalandı Dikili'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31'i çocuk 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik uçağı tarafından Dikili ilçesi Killik Burnu açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekiplerce durdurulan lastik botta 29'u Suriye, 3'ü Filistin, 1'i Sudan ve 1'i Eritre uyruklu, 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı. Dikili'nin Kalem Adası açıklarında da Sahil Güvenlik ekiplerince lastik botta Afganistan uyruklu 18'i çocuk 46 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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