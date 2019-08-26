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İzmir'de 69 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 69 düzensiz göçmen yakalandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:31
İzmir'de 69 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme ilçesi Ildır körfezi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Durdurulan lastik botta Somali, Suriye, Kongo ve Filistin uyruklu 3'ü çocuk, 14'ü kadın 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili ilçesi Bademli açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen bot durduruldu. 

Botta Afganistan uyruklu 21'i çocuk, 11'i kadın38 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:31
  1. Çeşme ilçesi
  2. Çeşme Ildır Körfezi
  3. Somali
  4. Suriye
  5. Kongo
  6. düzensiz göçmenler
  7. Filistin uyruklu
  8. Sahil Güvenlik Mobil Radarı
  9. İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  10. İzmir
  11. Dikili ilçesi Bademli açıkları

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