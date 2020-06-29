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Aktüel

İzmir'de 6 gün önce park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-29 13:54:10 -
İzmir'de 6 gün önce park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde emniyet şeridinde park halindeki tıra çarparak yaralanan otomobilin sürücüsü, hastanedeki 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir-Aydın Otoyolu Çamkule mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki A.B'ye ait 80 ABK 686 plakalı tıra 35 V 0945 plakalı otomobiliyle arkadan çarparak ağır yaralanan Barış Sazan, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Göztepe Kulübü, taraftarı Sazan'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Barış Sazan idaresindeki 35 V 0945 plakalı otomobil, 23 Haziran'da İzmir-Aydın Otoyolu Çamkule mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki A.B'ye ait 80 ABK 686 plakalı tıra arkadan çarpmış, ağır yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekibince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.

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