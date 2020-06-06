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Aktüel

İzmir’de 5 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 23:14:50 -
İzmir’de 5 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İzmir istikametinden Urla yönüne giden 5 araç, Güzelbahçe otoban çıkışına 2 kilometre kala zincirleme kazaya karıştı. Bir otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı. Durumu gören diğer sürücüler polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine adrese gelen otoyol trafik ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, trafikte uzun kuyruklar oluştu. Adrese gelen 112 sağlık ekiplerince yaralı durumdaki Nurten A., Ömer A., Dilek B. ve Zeynep B’ye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslara alınan yaralılar Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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