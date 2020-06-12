İzmir’de 42 sığınmacı kurtarıldı
İzmir’in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı.
İzmir’in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekiplerince, 9 Haziran saat 07.20’de Aslan Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğuna yönelik bilgi edinildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkarıldı.