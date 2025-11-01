İzmir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'ndeki düzensiz göç faaliyetlerine karşı mücadelesini sürdürüyor.

ÇEŞME VE SEFERİHİSAR'DA ÇOK SAYIDA GÖÇMEN YAKALANDI

Açıklamaya göre, Çeşme açıklarında tespit edilen bir fiber karinalı lastik bot durduruldu ve içindeki 4'ü çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar açıklarında yürütülen bir diğer operasyonda ise lastik bottaki 2'si çocuk 7 düzensiz göçmen ile karada yürütülen çalışmalarda 5 düzensiz göçmen daha yakalandı. Bu operasyonlarda toplam yakalanan düzensiz göçmen sayısı 42 oldu.

DENİZDE SÜRÜKLENEN 24 KİŞİ KURTARILDI

Yine Seferihisar açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir lastik bota Sahil Güvenlik ekipleri anında müdahale etti. Ekipler, bottaki 3'ü çocuk 24 düzensiz göçmeni başarıyla kurtardı.

Tüm düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.