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Yerel İzmir'de 3 kişinin cesedi bulundu!
Yerel

İzmir'de 3 kişinin cesedi bulundu!

Yeniakit Publisher
2023-06-18 14:09:00 - 2023-06-18 14:09:18
İzmir'de 3 kişinin cesedi bulundu!

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu 3 kişinin cesedi bulundu.

 İzmir'in Bayraklı ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu 3 kişinin cesedi bulundu. İhbar üzerine Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda 3 ceset buldu. Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı. Yapılan ilk incelemede ölenlerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. 

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