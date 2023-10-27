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Yerel İzmir’de 27 buçuk ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Yerel

İzmir’de 27 buçuk ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-10-27 18:59:00 - 2023-10-27 20:22:18
İzmir’de 27 buçuk ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir’in üç ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 27 bin 500 litre kaçak akaryakıt, binlerce içi doldurulmuş ve boş makaron ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa, Torbalı ve Aliağa ilçelerinde kaçakçılık operasyonlarına imza attı. 6 operasyon yapan ekipler, toplamda 8 kişiyi gözaltına aldı.

27 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Baskınlarda 27 bin 500 litre kaçak akaryakıt, makaron doldurma makinesi, 412 bin 260 adet içi doldurulmuş makaron, 140 bin adet bandrolsüz boş makaron, TAPDK bandrolleri, sarmalık kıyılmış tütün, 200 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

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