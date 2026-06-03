  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Böyle giderse müzakereler tıkanacak! ABD'den İran'a yaptırım kararı Elinden tuttukları kızı da yalanlarına ortak ettiler Özgür Özel'in "iğrenç bıyıklı" sözlerine tek cümlelik cevap Rubio'ya İsrail tokadı Başkan Erdoğan, Paşinyan ile görüştü Canlı yayında olay sözler: CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi “Ben ağladım” dedi, jandarma sarıldı! 3 yaşındaki Göktürk ormanda bulundu Sigaraya yeni zam! En ucuz sigaranın fiyatı belli oldu ABD’den Hürmüz çıkışı! Rubio, İran’la anlaşma için tarih işaret etti 8 ülkeden Küdüs ve Mescid-i Aksa açıklaması: Bu vandallığı derhal durdurun
Yerel İzmir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı!
Yerel

İzmir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İzmir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Ekipler, hareket halindeki lastik botu durdurarak aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23