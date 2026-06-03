İzmir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı!
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Ekipler, hareket halindeki lastik botu durdurarak aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.