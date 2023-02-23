İzmir'de 202 gözaltı!
Kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 202 şüpheliden 114'ü tutuklandı.
İzmir'de polis ekipleri; 5-20 Şubat arasında 134 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
Yapılan teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilen operasyonlarda 202 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 114 kilo 940 gram uyuşturucu, 5 bin 870 uyarıcı hap, 133 bin 28 sentetik ecza, 24 hassas terazi, 26 tabanca, 6 tüfek ile suçtan elden edilen 1 milyon 372 bin 798 lira ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 202 şüpheliden 114'ü tutuklandı. (İLKHA)