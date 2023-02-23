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Yerel İzmir'de 202 gözaltı!
Yerel

İzmir'de 202 gözaltı!

Kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 202 şüpheliden 114'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 13:57:00 -
İzmir'de 202 gözaltı!

İzmir'de polis ekipleri; 5-20 Şubat arasında 134 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Yapılan teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilen operasyonlarda 202 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 114 kilo 940 gram uyuşturucu, 5 bin 870 uyarıcı hap, 133 bin 28 sentetik ecza, 24 hassas terazi, 26 tabanca, 6 tüfek ile suçtan elden edilen 1 milyon 372 bin 798 lira ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 202 şüpheliden 114'ü tutuklandı. (İLKHA)

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