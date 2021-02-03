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Gündem İzmir'de 2 mahalle boşaltılacak
Gündem

İzmir'de 2 mahalle boşaltılacak

İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Yeniköy Sulama Göletinde doluluk nedeniyle su bırakılması kararı alınırken gölet yakınındaki 2 mahallenin boşaltılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 05:46:00 -
İzmir'de 2 mahalle boşaltılacak

İzmir genelinde iki gündür devam eden sağanak yağış barajlarda su seviyesine olumlu etki yaparken, Menderes ilçesinde bulunan Yeniköy Sulama Göletinde ise doluluk oranı yüzde 100'e dayandı. Yapılan inceleme sonucunda göletten kontrollü olarak su tahliye edilmesi uygun bulundu. Bu neden boşaltıların suların tehdit edeceği 2 mahallenin boşaltılması kararı alındı. Konu ile ilgili Menemen Kaymakamlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yoğun yağışlardan dolayı ilçemiz Yeniköy Balaban Göletinin dolması nedeniyle göletten su bırakılmaya başlanacaktır. Yeniköy ve Küner Mahallerinden geçen Balaban Deresinin sağ ve sol bandındaki 500 metre içerisinde evleri bulunan vatandaşların evlerini güvenlik nedeniyle boşaltmaları gerekmektedir."

 

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