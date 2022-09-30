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Yerel İzmir'de 2 kardeşin yangın söndürme havuzunda cansız bedenine ulaşıldı
Yerel

İzmir'de 2 kardeşin yangın söndürme havuzunda cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Kınık ilçesinde, bir süredir kendilerinden haber alınamayan 10 ve 12 yaşındaki 2 erkek kardeşin yangın söndürme havuzunda cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 08:23:00 -
İzmir'de 2 kardeşin yangın söndürme havuzunda cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Kınık ilçesinde, bir süredir kendilerinden haber alınamayan 10 ve 12 yaşındaki 2 erkek kardeşin yangın söndürme havuzunda cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kınık ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Poyracık Mahallesi’nde oturan evli ve 3 çocuk babası Sadettin Pala, çocukları Eymen (10) ile Ömer’den (12) bir süredir haber alamayınca saat 17.00 sıralarında yakınları ile birlikte arama çalışması başlattı. Arama sonucunda Çümbülce mevkisinde bulunan yangın söndürme havuzunun yakınında çocuklara ait olduğu değerlendirilen elbise ve ayakkabılar bulundu. Bunun üzerine Pala ve yakınlarınca durum sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı
Olay yerine gelen jandarma ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, havuzun çevresinde yaptıkları incelemenin ardından adrese balık adam ve AFAD görevlileri çağırıldı. Olay mahalline gelen ve havuza giren balık adamlar, Eymen ve Ömer’in cansız bedenine ulaştı.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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