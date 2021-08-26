  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir'de 191 düzensiz göçmen yakalandı, 23 düzensiz göçmen ise kurtarıldı
Gündem

İzmir'de 191 düzensiz göçmen yakalandı, 23 düzensiz göçmen ise kurtarıldı

İzmir’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Urla ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi içerisinde bulunan 191 düzensiz göçmen yakalanırken, Çeşme ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 23:43:00 -
İzmir'de 191 düzensiz göçmen yakalandı, 23 düzensiz göçmen ise kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince saat 06.50 sıralarında, Urla ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinin hareket halinde olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botunun durdurduğu balıkçı teknesi içerisindeki 191 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, saat 04.55 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen can salı içerisindeki 23 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay