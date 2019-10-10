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İzmir'de 174 kaçak göçmen yakalandı

Organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

10 Ekim 2019 Perşembe 12:36
İzmir'de 174 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, 174 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma ekipleri, Menderes, Karaburun, Kınık ve Selçuk ilçelerinde, şüpheli 10 aracı durdurdu.

Araçlarda 108'i Suriye, 53'ü Afganistan, 8'i Filistin, 3'ü Kuveyt ve 2'si Irak uyruklu174 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 16 şüpheli yakalandı.

Araçlarda yapılan aramalarda bir lastik bot, motor ve pompa ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 11 zanlıdan 3'ü, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 12:36
  1. İzmir
  2. Menderes
  3. Karaburun
  4. Kınık
  5. Selçuk ilçeleri
  6. İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  7. nöbetçi sulh ceza hakimliği
  8. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma ekipleri

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