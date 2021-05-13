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İzmir'de 16 katlı sitede çıkan yangın korkuttu
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Gündem İzmir'de 16 katlı sitede çıkan yangın korkuttu
Gündem

İzmir'de 16 katlı sitede çıkan yangın korkuttu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan 16 katlı sitede çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 05:16:00 -
İzmir'de 16 katlı sitede çıkan yangın korkuttu

Ömekköy Mahallesi 7564 Sokak'ta bulunan 16 katlı sitenin 10'uncu katında yangın çıktı.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanan dairede yaşayanların o sırada evde olmadığı öğrenilirken yangına balkondan müdahale edildi.

Bazı site sakinleri dumandan etkilenmemek için sokağa çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında hasar meydana geldi.

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