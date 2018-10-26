İzmir'de 145 göçmen yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa ve Çeşme ilçelerinde yasa dışı göçle mücadele kapsamında operasyon yaptı. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından İzmir-Çanakkale yolu üzerinde kontrol noktalarında durdurulan araçta 19 göçmen, 3 organizatör yakalandı. Diğer arama noktaları ve sahil kesiminde yapılan kontrollerde çoğunluğu Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu toplamda 145 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderilirken, zanlılar ise emniyete götürüldü. Alınan ifadeler üzerine zanlılar adliyeye sevk edildi.