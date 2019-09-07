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İzmir'de 143 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçelerinde 143 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:39
İzmir'de 143 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekiplerince Seferihisar ilçesi Doğanbey Burnu açıklarında durdurulan lastik botta, 36 Suriye, 4 Senegal, 3 Filistin, bir Gana, bir Orta Afrika ve bir Kamerun uyruklu olmak üzere 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında durdurulan lastik botta 35 Suriye ve 11 Filistin uyruklu,Çeşme ilçesi Gerence Körfezi açıklarındaki fiber tekne içerisinde ise 15 Kuveyt, 13 Filistin, 20 Suriye, 2 Kongo ve bir Mali uyruklu 51 düzensiz göçmen tespit edildi.

143 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:39
  1. Sahil Güvenlik ekipleri
  2. Seferihisar ilçesi Doğanbey Burnu
  3. Suriye
  4. Filistin uyruklu
  5. Filistin
  6. Gana
  7. Senegal
  8. İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  9. Kuveyt
  10. Kongo
  11. Mali
  12. Çeşme ilçesi Gerence Körfezi
  13. Kamerun
  14. Dikili ilçesi Madra Çayı

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