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Yerel

İzmir'de 131 düzensiz göçmen yakalandı

Organizatör olduğu ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

2019-10-31 16:47:00 -
İzmir'de 131 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Menderes ve Selçuk ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 131 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

İlçe jandarma komutanlıkları ekipleri, göçmen kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında, 78'i Suriye, 16'sı Afganistan, 9'u Angola, 19'u Filistin, 8'i Mısır, ve 1'i de Mali uyruklu olmak üzere 131 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yasa dışı geçişleri organize ettiği iddia edilen T.Y, İ.T, H.Y. ve A.F. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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