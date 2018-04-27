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İzmir'de '1 Mayıs' terör operasyonu!

Yaklaşan 1 Mayıs sebebiyle İzmir'de sosyal medyadan propaganda yapanlara ve terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

27 Nisan 2018 Cuma 10:47
İzmir'de '1 Mayıs' terör operasyonu!

Sosyal medyadan propaganda yapanlar ve mahalle yapılanması ile para toplayan terör örgütlerine operasyon İzmir İl Emniyet Müdürlüğü 1 Mayıs öncesi yaptığı operasyonla, sosyal medya üzerinden sol terör örgütleri ile alakalı olarak terör propagandası yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli ile PKK/KCK terör örgütü adına İzmir genelinde mahalle yapılanması oluşturarak örgüte yardım amaçlı aidat adı altında para toplandığı öne sürülen 37 şüpheli olmak üzere toplam 47 şüpheliyi yakaladı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 10:47
  1. İzmir
  2. 1 Mayıs
  3. izmir

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