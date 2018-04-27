İzmir'de '1 Mayıs' terör operasyonu!

Sosyal medyadan propaganda yapanlar ve mahalle yapılanması ile para toplayan terör örgütlerine operasyon İzmir İl Emniyet Müdürlüğü 1 Mayıs öncesi yaptığı operasyonla, sosyal medya üzerinden sol terör örgütleri ile alakalı olarak terör propagandası yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli ile PKK/KCK terör örgütü adına İzmir genelinde mahalle yapılanması oluşturarak örgüte yardım amaçlı aidat adı altında para toplandığı öne sürülen 37 şüpheli olmak üzere toplam 47 şüpheliyi yakaladı.