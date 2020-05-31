İzmir ve çevre illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar dışarı çıktı

İZMİR (AA) - İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında dördüncü kez sokağa çıktı.

İzmir'de istisna kapsamında dışarı çıkanlar, saat 14.00'ten itibaren evlerinin yakınlarındaki park ve sahillere gitti.

Bostanlı Sahili'nde serin havanın tadını çıkaranların, maskelerini taktıkları ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri gözlendi.

Eşiyle dışarı çıkan emekli hakim Zafer Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dışarı çıkmanın kendilerine çok iyi geldiğini ifade etti.

Dükkanlar kapalı olduğu için işlerini göremediklerini aktaran Koçer, "Her yer kapalı. Sadece dolaşıyorsunuz ama bu da bir nimet." dedi.

Emekli öğretmen Sami Yangın, 2,5 aydır evde olduklarını belirterek, 65 yaş ve üzerindekiler için de hayatın normale dönmesini istediklerini söyledi.

Pazar günü dışarı çıktıklarında hiçbir yerin açık olmadığını dile getiren Yangın, "65 yaşın, bir tane resmi dairede işi olamaz mı? Hayat normale döndüyse bizim için de normale dönsün." diye konuştu.

- Denizli

Denizli'de vatandaşlar, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı çevresinde yürüyüş yaptı.

Bazı vatandaşlar, Yeni Cami avlusunda sosyal mesafeyi koruyarak sohbet etti.



Temiz havada yürüyüş yapan Ali Tok, sokakta yürümenin güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Ahmet Tanpınar da özgürce dolaşabildikleri eski günleri özlediklerini anlattı.

- Manisa

Manisa'da istisna kapsamında dışarı çıkan vatandaşlar Mustafa Kemal Paşa ve 8 Eylül caddelerinde yürüyüş yaptı. Bazı kişiler de Ulu Park ve Emekliler Parkı'na gitti.

Polis ve belediye ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı.

- Uşak

Uşak'ta istisna kapsamında dışarı çıkan vatandaşlar güzel havanın keyfini yaşadı.

Bazı vatandaşlar İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddelerinde yürüyüş yaparken bazıları da Ata Parkı'nı tercih etti.



