İzmir ve Aydın'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

İZMİR/AYDIN (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin, "Toplu taşıma araçları başta olmak üzere toplu yaşanan mekanları kontrol altında tutacağız." dedi.

Beraberindeki heyetle Konak vapur iskelesine gelen Vali Köşger, Karşıyaka'ya gidecek vapura binerek tedbirleri inceledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Köşger, bir yolcunun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in şehir içi ulaşımda 60 yaş kartlarına zam yapmasına tepki göstermesi üzerine bugün yerel yönetimleri değil, hijyen, maske, mesafe konularının konuşulduğunu kaydetti.

Karşıyaka iskelesinde inen Köşger, Karşıyaka Çarşısında da iş yerlerindeki tedbirlerle ilgili denetim yaptı, esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Vali Köşger gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'in vaka sayısı bakımından en kötü iller arasında olmadığını, ancak en iyi iller arasında da bulunmadığını söyledi.

Salgın başladığında Türkiye'nin son derece başarılı bir süreç yürüttüğünü, ancak İtalya, İspanya, Fransa ve Brezilya gibi ülkelerin süreci kontrolden çıkardığını kaydeden Köşger, Türkiye'de ise Kovid-19 pozitif olanlarla, onların temaslı olduğu kişilerin takip edildiğini anlattı.

Köşger, bu takip için çok sayıda ekibin görev yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'den farklı olarak İzmir'de temaslı olanlara da test yapıyoruz, kontrol altında tutmak için. Aşı bulununcaya kadar bu işi kontrol altında tutarak, çok fazla kişiye bulaştırmadan süreci sürdürebilmemiz lazım. Esnek mesai uygulamasını en erken başlatan illerdeniz. Kademeli mesaiyi de Türkiye'de ilk önce biz başlattık. Hayatı devam ettirmemiz lazım, ekonomi, üretim devam edecek. Zaman zaman toplu taşımalarla ilgili şikayetler geliyordu. Tedbirleri gözden geçirdik. Özellikle toplu taşıma araçları başta olmak üzere toplu yaşanan mekanları kontrol altında tutacağız."

Köşger, İzmir Tabip Odası'nın "İzmir'de yoğun bakımdaki hasta sayısı, Ankara'dakinden fazla" açıklaması olduğunun hatırlatılması üzerine "Öyle bir şey yok. Bu kesinlikle doğru olmayan bir şey." dedi.

Yeni tedbirlere ilişkin soru üzerine de Köşger, "Spesifik yasaklar gelecek. Karantinaya riayet etmeyenleri iki yurtta ikamette mecbur tutacağız. İllegal olarak eğlence mekanına dönüştürülmeye çalışılan yerlerin üzerine gideceğiz, kapatma cezaları gelecek onlara. Hayatın tamamını etkileyecek genel yasaklar söz konusu değil şu anda." ifadelerini kullandı.

- Aydın'daki denetimler

Aydın’da da Vali Hüseyin Aksoy, kent merkezindeki Ayakkabılar Çarşısında Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Esnafla sohbet ederek maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulunan Aksoy, gazetecilere salgınla mücadeleye herkesin katkı vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Aksoy, "Bütün vatandaşlarımızın pandemiyle mücadelede konulan kurallara uymalarını özellikle istiyoruz ve bekliyoruz. Aydın’da çok önemli bir sıkıntımız söz konusu değil ama rehavete kapılmamalıyız. Büyük bir ciddiyetle konulan kuralların uygulanması konusunda titizlikle hareket etmek durumundayız." dedi.

Aksoy, karantina koşullarını ihlal eden iki kişinin kentteki yurda yerleştirildiğini de sözlerine ekledi.