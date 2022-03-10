İzmir’de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına sebebiyle vapur seferleri iptal edildi. Peki, vapurlar ne zaman kadar çalışmayacak?

İzmir vapur seferleri iptal mi? İZDENİZ seferleri ne zamana kadar iptal?

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Sayın Yolcularımız; Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferlerimiz saat: 22.15 den itibaren geçici süreyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Seferlerin başlayacağı saate ilişkin bir açıklama yapılmadı.

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, batısı kar yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusu kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, yoğun olmak üzere kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: Orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m; Görüş: Orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m; Görüş: Orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.