İzmir son durum | Türkiye’nin yüreği İzmir’de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremle yandı. Günlerdir enkazlardan gelecek olan güzel haberlere odaklanıldı. Ancak zaman geçtikçe umutlar yerini kötü haberlere bırakmaya başladı. Peki, İzmir’de son durum nedir?

İzmir son durum |­ İzmir’de kaç kişi vefat etti?

İzmir’de enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre 100 vatandaşımız depremde yaşamını yitirdi. Yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi. 147 kişinin tedavisi devam ediyor. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.

Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tedavisi halen devam eden hasta sayımız 147. Şu an 12 hastamız yoğun bakımda, 5'inin durumu ağır. Bu akşam itibarıyla tedavileri tamamlanarak taburcu edilen hasta sayısı ise 847” dedi.

İzmir'de yaralananlar vefat edenler isimleri

İzmir'de yakınlarınız hakkında bilgi almak, sağlık durumlarını öğrenmek ya da hangi hastanede bulunduğunu öğrenmek için ALO 184'ü arayabilirsiniz.