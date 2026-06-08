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150 milyon dolarlık ultra lüks yat Bodrum'da! Yüzen sarayın sahibi bakın kim çıktı Avrupa havada havlu attı, Türkiye destan yazıyor! TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu müjdeyi verdi: Meslek lisesi fabrika gibi çalışıyor! Öğrenciler 9 ayda 40 milyon TL ciro yaptı Kuzey Kore’den sıra dışı bir başarı hikayesi! Kim dünyanın aklını aldı Söke'de çifte cinayet işleyen gözü dönmüş katil yakalandı! Saklandığı ininde paketlenen cani dahil 6 kişi tutuklandı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan yeni anayasa resti: Milletin sözünden başka bir kurucu irade yoktur! Kral Havuzu’nu bulup dönüş yolunu bulamadılar! Sıcaklık zirve yaptı: Bahar günleri geride kaldı
#1
Foto - 150 milyon dolarlık ultra lüks yat Bodrum'da! Yüzen sarayın sahibi bakın kim çıktı

Almanya’da 2013 yılında inşa edilen 85 metre uzunluğundaki süper lüks yat "Solandge, adeta denizlerin yüzen sarayı olarak nitelendiriliyor.

#2
Foto - 150 milyon dolarlık ultra lüks yat Bodrum'da! Yüzen sarayın sahibi bakın kim çıktı

Bodrum’un eşsiz koylarında seyreden yatın Suudi Arabistan Prensi Mukrin bin Abdulaziz’e ait olduğu öğrenildi.

#3
Foto - 150 milyon dolarlık ultra lüks yat Bodrum'da! Yüzen sarayın sahibi bakın kim çıktı

SPA, HAVUZ, VIP SÜİTLER... - Dış görünüşü kadar içerisindeki donanımıyla da dikkat çeken yatta tam donanımlı SPA merkezi, geniş yüzme havuzu ve özel VIP süitler yer alıyor.

#4
Foto - 150 milyon dolarlık ultra lüks yat Bodrum'da! Yüzen sarayın sahibi bakın kim çıktı

Üst düzey konfor sunan yat, toplam 12 seçkin misafiri ağırlayabiliyor. Denizde adeta beş yıldızlı otel konforu sunan yatta 29 kişilik profesyonel mürettebat görev yapıyor.

#5
Foto - 150 milyon dolarlık ultra lüks yat Bodrum'da! Yüzen sarayın sahibi bakın kim çıktı

TURİSTLER İLGİYLE TAKİP ETTİ - 150 milyon dolar değerindeki yatın Bodrum koylarındaki seyri vatandaşlar ve turistler tarafından ilgiyle takip edildi. Yatın sahibi olduğu belirtilen Suudi Arabistan Prensi Mukrin bin Abdulaziz’in teknede bulunup bulunmadığı konusunda ise herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

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