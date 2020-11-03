İzmir son depremler | İzmir artçı depremler

Artçılar ne zaman biter? | 30 Ekim Cuma günü Ege Denizi’nde meydana gelen depremde en ağır yarayı İzmir Bayraklı aldı. Yapılan son açıklamaya göre 100 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı meydana geldi. Vatandaşlar son depremleri, artçıların kaç şiddetinde olduğunu merak ediyor. İzmir son dakika deprem listesi | İzmir’de deprem oldu mu? | İzmir artçılar ne zaman biter?