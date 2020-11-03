İzmir son depremler | İzmir artçı depremler
Artçılar ne zaman biter? | 30 Ekim Cuma günü Ege Denizi’nde meydana gelen depremde en ağır yarayı İzmir Bayraklı aldı. Yapılan son açıklamaya göre 100 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı meydana geldi. Vatandaşlar son depremleri, artçıların kaç şiddetinde olduğunu merak ediyor. İzmir son dakika deprem listesi | İzmir’de deprem oldu mu? | İzmir artçılar ne zaman biter?
İzmir güncel deprem listesi | İzmir’de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlar artçı sarsıntılar sebebiyle evlerine girmekten endişe ediyor. Uzmanlar evlerinde hasar bulunanların kesinlikle binalara girmemesini söylüyor. Peki, artçılar ne zaman biter?
İzmir son depremler | İzmir artçı depremler
Uzmanlar 6,6 şiddetindeki bir depremin artçıların bir yıl kadar devam edebileceğini belirtiyor. Peki, İzmir7de kaç artçı oldu? İşte, son depremlerin listesi: