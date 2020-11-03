  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir son depremler | İzmir artçı depremler
Gündem

İzmir son depremler | İzmir artçı depremler

Artçılar ne zaman biter? | 30 Ekim Cuma günü Ege Denizi’nde meydana gelen depremde en ağır yarayı İzmir Bayraklı aldı. Yapılan son açıklamaya göre 100 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı meydana geldi. Vatandaşlar son depremleri, artçıların kaç şiddetinde olduğunu merak ediyor. İzmir son dakika deprem listesi | İzmir’de deprem oldu mu? | İzmir artçılar ne zaman biter?

Yeniakit Publisher
2020-11-03 08:29:00 -
İzmir son depremler | İzmir artçı depremler

İzmir güncel deprem listesi | İzmir’de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlar artçı sarsıntılar sebebiyle evlerine girmekten endişe ediyor. Uzmanlar evlerinde hasar bulunanların kesinlikle binalara girmemesini söylüyor. Peki, artçılar ne zaman biter?

İzmir son depremler | İzmir artçı depremler

Uzmanlar 6,6 şiddetindeki bir depremin artçıların bir yıl kadar devam edebileceğini belirtiyor. Peki, İzmir7de kaç artçı oldu? İşte, son depremlerin listesi:

 

İzmir son durum | İzmir’de kaç kişi vefat etti?
İzmir son durum | İzmir’de kaç kişi vefat etti?

Gündem

İzmir son durum | İzmir’de kaç kişi vefat etti?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti
Dünya

Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti

Türkiye'nin S-400 alması sonrası akılalmaz tehditler savuran ABD tutuştu. Bazı senatörler, F-35'ler için yeni tasarı çalışmalarına başladı...
‘Tantanacı medyanın son artisti’ Türkan Şoray’a sert tepki! ‘Emperyalist işbirlikçisi…’
Gündem

‘Tantanacı medyanın son artisti’ Türkan Şoray’a sert tepki! ‘Emperyalist işbirlikçisi…’

AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, oyuncu Türkan Şoray'ın Türkiye ile ilgili tepki çeken sözlerine sosyal medyadan cevap verdi...
ABD'den askeri karar! Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor
Dünya

ABD'den askeri karar! Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın Afrika'daki ABD büyükelçiliklerinde görevli askeri ataşeleri geri çağırmaya başladığı ve T..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay