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Ekonomi İzmir okul servisi ücretleri ne kadar oldu 2022-2023
Ekonomi

İzmir okul servisi ücretleri ne kadar oldu 2022-2023

Okulların açılmasına kısa bir zaman kala pek çok ilde servis ücretleri açıklanmaya başladı. İzmir’de yaşayanlar ise servis ücretlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, İzmir’de 0-3 km servis ücreti ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2022-08-31 14:53:00 -
İzmir okul servisi ücretleri ne kadar oldu 2022-2023

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Aileler ise bulundukları illerde servis ücretlerine ne kadarlık zam yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, servis ücretleri belli oldu mu?

İzmir okul servisi ücretleri ne kadar oldu 2022-2023

İstanbul ve Ankara’da servis ücretleri belli oldu. İzmir’de de rakamların belli olup olmadığı merak ediliyor. İzmir için okul servis ücretlerinin de bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor. İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, İzmir Büyükşehir Belediyesine, nisan ayı tarifelerine göre eylül ayından geçerli olmak üzere yüzde 25'lik zam talebini ilettiklerini belirterek, bu hafta konunun netlik kazanmasını umduklarını söyledi.

Servis hizmetinin maliyetlerinin çok arttığını, amortisman giderleri olan aracın bakım ve onarım masraflarında, personel giderlerinde, araç fiyatlarında, vergi giderlerinde nisan ayına göre artışlar olduğunu ifade eden Mert, "Yüzde 25'lik zam oranını esnafın sürdürülebilir bir hizmet vermek amacıyla istiyoruz" dedi.

İstanbul'da okul servisi ücretleri ne kadar? Güncel okul servisi ücretleri:
İstanbul'da okul servisi ücretleri ne kadar? Güncel okul servisi ücretleri:

Ekonomi

İstanbul'da okul servisi ücretleri ne kadar? Güncel okul servisi ücretleri:

Ankara okul servisi ücretleri 2022-2023 | Ankara okul servis ücreti en kısa mesafe ne kadar oldu?
Ankara okul servisi ücretleri 2022-2023 | Ankara okul servis ücreti en kısa mesafe ne kadar oldu?

Ekonomi

Ankara okul servisi ücretleri 2022-2023 | Ankara okul servis ücreti en kısa mesafe ne kadar oldu?

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