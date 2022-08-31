2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Aileler ise bulundukları illerde servis ücretlerine ne kadarlık zam yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, servis ücretleri belli oldu mu?

İzmir okul servisi ücretleri ne kadar oldu 2022-2023

İstanbul ve Ankara’da servis ücretleri belli oldu. İzmir’de de rakamların belli olup olmadığı merak ediliyor. İzmir için okul servis ücretlerinin de bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor. İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, İzmir Büyükşehir Belediyesine, nisan ayı tarifelerine göre eylül ayından geçerli olmak üzere yüzde 25'lik zam talebini ilettiklerini belirterek, bu hafta konunun netlik kazanmasını umduklarını söyledi.

Servis hizmetinin maliyetlerinin çok arttığını, amortisman giderleri olan aracın bakım ve onarım masraflarında, personel giderlerinde, araç fiyatlarında, vergi giderlerinde nisan ayına göre artışlar olduğunu ifade eden Mert, "Yüzde 25'lik zam oranını esnafın sürdürülebilir bir hizmet vermek amacıyla istiyoruz" dedi.