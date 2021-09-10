İzmir Metro A.Ş. araç kiralayacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait İ.B.Ş.B. Metro İşletmeciliği Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. araç kiralama hizmeti almak için ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre bu kapsamda 1 yıl süre ile 10 ayrı güzergahta sabah/gece personel taşımacılığı servis hizmeti alımı yapılacak. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 365 gün olacak. İhale 04.10.2021 tarih ve saat 14:00’de İzmir Metro A.Ş. 2844 Sokak No:5 Mersinli Konak/İZMİR adresinde gerçekleştirilecek.
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