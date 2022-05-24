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Gündem İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu!
Gündem

İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu!

İzmir merkezli 26 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik 37 asker, 23'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 07:13:00 -
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile sağladığı koordinasyon, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler sonucu örgütle irtibatları bulunduğuna yönelik deliller tespit edilen 11'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Deniz Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri ve 8'si Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 29'u muvazzaf 37 asker ile 23'ü de darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

Polis ve jandarma ekipleri 26 ilde 60 şüphelinin yakalaması ve gözaltına alınması için eş zamanlı operasyon başlattı.

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