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Gündem İzmir Marşı değil, terör örgütünün marşları çalındı: İzmir’de terör propagandasına gözaltılar var... Alın size DEM Parti
Gündem

İzmir Marşı değil, terör örgütünün marşları çalındı: İzmir’de terör propagandasına gözaltılar var... Alın size DEM Parti

Yeniakit Publisher
2024-05-15 11:27:00 -
İzmir Marşı değil, terör örgütünün marşları çalındı: İzmir’de terör propagandasına gözaltılar var... Alın size DEM Parti

10 Mart ve 24 Mart tarihlerinde DEM Parti seçim büroları önündeki etkinliklerde terör örgütünün sözde marşlarını çalan ve marşlara eşlik ederek terör örgütü propagandası yapan şüpheliler gözaltında

 

İZMİR’de gerçekleştirilen operasyonda, 10 Mart ve 24 Mart tarihlerinde DEM Parti seçim büroları önündeki etkinliklerde terör örgütünün sözde marşlarını çalan ve marşlara eşlik ederek terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürüttü. 10 Mart ve 24 Mart tarihlerinde DEM Parti seçim büroları önündeki etkinliklerde terör örgütünün sözde marşlarını çalan ve marşlara eşlik ederek terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah belirlenen adreslere operasyon yapıldı. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel flama, yasaklı kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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