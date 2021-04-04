İzmir liseleri taban puanı 2021 İzmir liseleri başarı sıralaması |İzmir liseleri kontenjanları
LGS sınavına girecek olan adaylar, İzmir lise taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları merak ediyor. Peki, İzmir liseleri taban puanı 2021, İzmir liseleri başarı sıralaması ve İzmir liseleri kontenjan nelerdir?
İzmir liseleri taban puanları için tıklayın Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavını bu yıl 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştireceğini bildirdi. LGS sınav başvurusu hakkında MEB tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat LGS sınavına girecek olan öğrenciler kendi yaşadıkları ildeki liseleri için, taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…
İzmir liseleri taban puanı 2021, İzmir liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?