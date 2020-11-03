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Gündem İzmir kurtarılan bebek | İzmir son dakika
Gündem

İzmir kurtarılan bebek | İzmir son dakika

Rıza Bey Apartmanı kurtarılanlar | İzmir’de yıkılan 17 binanın 5’inde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Heyecanlandıran haber Rıza Bey Apartmanın’dan geldi. 91. saatte bir bebeğe enkaz altında canlı olarak ulaşıldı. Peki, bebek kurtarıldı mı? | İzmir kurtarılan bebeğin sağlığı nasıl? | İzmir’de ulaşılan bebeğin ismi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:03:00 -
İzmir kurtarılan bebek | İzmir son dakika

İzmir son dakika | İzmir 30 Ekim Cuma günü 6,6 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Depremde 17 bina yıkıldı. Yıkılan 17 binanın 5’inde arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. 91. saatte ise sevindirici bir haber geldi. Peki, enkazdan kim kurtarıldı?

İzmir kurtarılan bebek | İzmir son dakika

Rıza Bey Apartmanı enkazında 91 saatte bir bebeğe sağ olarak ulaşıldı. Enkaz altında damar yolu açıldıktan, vücut fonksiyonları normale döndükten sonra bebek enkazdan çıkarıldı.

İzmir son depremler | İzmir artçı depremler
İzmir son depremler | İzmir artçı depremler

Gündem

İzmir son depremler | İzmir artçı depremler

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