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İzmir Körfezi'nde korkutan görüntü!

İzmir Körfezi'nde yeşil renkli yosunların çoğalması halk tarafından korkuya sebep oldu. Körfez suyunun soğumasından dolayı alg çoğalması yaşandığı öğrenildi.

06 Kasım 2018 Salı 10:40
İzmir Körfezi'nde korkutan görüntü!

İzmir Körfezi’nin üzerinde beliren yeşil renkli yosunlar büyük bir şaşkınlığa ve korkuya sebep olurken, suyun soğumamasından dolayı denizde alg patlamasının yaşandığı öğrenildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sabah vakitlerinde denize bakan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında adeta şok oldu. Masmavi bir deniz bekleyen vatandaşlar, denizin üzerinde çimene benzeyen bir tabakanın olduğunu fark etti. Belediyeye bağlı ekipler denizi temizlemek için çalışmalara başlarken, denizde yaşanan görüntünün alg patlaması olduğu öğrenildi.

Gören bir daha bakıyor

Uzmanlardan alınan bilgiye göre, suyun henüz yeterince soğumaması sebebiyle besin zincirinin en alt tabakasında bulunan canlıların çoğaldığı ve denizin bu renge kavuştuğu öğrenildi. Uzmanlar tarafından insan sağlığını tehdit edecek bir durumun olmadığı da belirtildi.

Denizin yemyeşil bir renk alması, vatandaşları hem şaşırttı hem de tedirgin etti. Birçok çevre sakini telefonlarıyla denizin rengini görüntüledi. Denizde oluşan görüntünün kendisini çok şaşırttığını belirten Yasemin Kanat, “İzmirliyim ama İstanbul’da yaşıyorum. Bir aydır İstanbul’daydım ve burayı böyle görünce gerçekten çok şaşırdım. Bostanlı çok güzel bir yer. Arkadaşımla gezerken denizi gördüm ve ‘Nasıl yani’ dedim. Resmen çimen gibi denizin yüzeyi. Sosyal medyada görmüştüm ama canlı görünce çok daha garip hissettim” ifadelerini kullandı.

"Yosunların üzerlerinde çöpler var"

Çevre kirliliğinin yavaş yavaş her yere yayılmaya başladığının altını çizen Serhat Uysal ise “Dolaşırken denizdeki farklılığı gördük ve üzüldüm. Demek ki çevre kirliliği artık Bostanlı’da da başlayacak. Burayı da kaybedersek İzmir’i terk edeceğiz herhalde. İzmir’de ilk kez böyle bir durumla karşılaştığım için telefonla çektim. Bir de yosunların üzerilerinde çöpler var. İnsan üzülmeden edemiyor” dedi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 10:40
  1. İstanbul
  2. İzmir
  3. Karşıyaka
  4. İzmir Körfezi

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