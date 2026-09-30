İzmir Konak'ta köpeğini tekmeleyip tasmayla sürükleyen şahıs gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir'in Konak ilçesinde 25 Eylül'de köpeğini tekmeleyip tasmayla sürükleyen S.Ö. (35), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde sahibi olduğu Terrier cinsi köpeğine tekme atıp boynundaki tasmayla zorla sürükleyen S.Ö. (35), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı.
Olay, 25 Eylül günü saat 04.20 sıralarında Sakarya Mahallesi 821 Sokak üzerinde meydana geldi. Yolda yürüyen şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple sahibi olduğu köpeğine tekme attı, ardından hayvanı boynundaki tasmayla zorla sürükledi. Yaşananlar, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şahsın S.Ö. olduğunu belirledi. Şüpheli, 29 Eylül'de polis ekiplerince gözaltına alındı.
Köpek muhafaza altına alınırken, S.Ö. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.