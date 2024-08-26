İzmir Kemalpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kemalpaşa'da çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Karabel mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 12 arazöz, 1 dozer ve 2 yer ekibi ile İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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