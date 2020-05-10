İzmir Karşıyaka Hakimi'nden ölüm orucunda ölen DHKP-C’li için skandal paylaşımlar

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü DHKP-C üyeliği suçundan yargılanan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, terör örgütünün talimatıyla başlattığı ölüm orucu sonucu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. İbrahim Gökçek'in cenazesini bahane eden DHKP-C'li teröristler gerek İstanbul Gazi Mahallesi'nde gerekse de Kayseri'de güvenlik güçlerine saldırmıştı.

Skandal paylaşımlar!

Sabah'ın haberine göre; terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna girip ölen İbrahim Gökçek'e ilginç bir isimden destek geldi. İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, İbrahim Gökçek'in ardından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulundu.

Hâkim Pehlivan, Twitter'daki hesabından Gökçek'e destek mesajları paylaştı. Pehlivan, Gökçek'in ardından "İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!" dedi. Yine aynı gün İbrahim Gökçek adına açılan hastagi etiketleyerek "Ölüm adın kalleş olsun" mesajını paylaştı. Aynı zamanda Yargıçlar Sendikası Başkanı da olan Pehlivan, 3 Mayıs günü ise #İbrahimGökçekYaşamalıdır hastagini etiketleyerek "türküler hiç kimseye zarar vermez" iletisini atmış.

Görevdeki bir hakim olmasına rağmen terör örgütü DHKP-C sanığına destek mesajları atan, Ayşe Sarısu Pehlivan'a sosyal medyadan tepki gösterildi. HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın Twitter hesabını mesajına etiketleyen Aziz Deniz isimli sosyal medya kullanıcısı şunları yazdı: Olmadı hâkime hanım. T.C yasaları sizlere emanet iken, siz DHKP-C üyesi bir şahsı nasıl översiniz? Savcı Selim Kiraz'ı kim öldürmüştü? Derhal Türk milletinden özür dileyin ya da istifa edin!"