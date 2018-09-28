İzmir ile ilgili flaş açıklama! 2 Ekim'e...

Valilikten yapılan açıklamada, İtalya ile Yunanistan arasında yer alan İyon Denizi üzerinden meteorolojik uyarılara göre hafta sonu bir kasırga yaşanacağı, bundan da Türkiye'nin ve İzmir'in etkileneceğinin öngörüldüğü belirtildi.

İzmir Valiliği İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında, 17 maddelik önlem ve uyarı listesi hazırlandı. 'Çok ivedi" mühürlü olarak kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıya göre, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin izinleri 2 Ekim tarihine kadar iptal edildi. Önlem ve uyarı maddeleri şöyle:

Açıklamada, alınan tedbirlerle ilgili şunlar kaydedildi:

"Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin izinleri 2 Ekim'e kadar iptal edildi. Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce gerekli araç ve gereç hazırlanarak, personelin donanımlı olarak hazır bulunması sağlanacaktır. Güçlü fırtınanın elektrik hatları ile haberleşme sistemlerini etkileyebileceği düşünüldüğünden ilgili kurumlar gerekli tedbirleri alarak hazır olacaktır. Olması muhtemel su taşkınlarına karşı, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlar tarafından gerekli tedbirleri alarak hazırlıklı olacaktır."

Açıklamada, kıyı kesiminde yaşayanların kıyıdaki teknelerini karaya çekmesi, balkon ve çatılarda sabitlenmemiş tehlike yaratabilecek malzeme ve eşyaların güvenli hale getirilmesi, kapı, pencerelerin emniyetli şekilde bağlanması, araçların varsa garaja, yoksa bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzağa park edilmesi, muhtemel fırtına sırasında içeride kalınması, dışarı çıkıldığında da bina ve ağaçlardan uzak durulması istendi.

Fırtınaya maruz kalınan yollarda özellikle köprü ve viyadüklerde dikkatli olunması, gerekli olmadığı müddetçe yolculuk yapılmaması önerilen açıklamada, olması muhtemel fırtına sonrası yere düşen ya da sallanan elektrik veya telefon kablolarına dokunulmaması uyarısında bulunuldu.

Aydın'da AFAD personelinin izinleri 2 Ekim'e kadar iptal edilirken, izinde olanlar göreve çağrıldı

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınanın Ege Bölgesi'ni etkileme ihtimaline karşı, Aydın İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personelinin izinleri, 2 Ekim'e kadar kaldırıldı.

Aydın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı, AFAD personelinin, 2 Ekim tarihine kadar izinlerinin iptal edildiği, izinde olan personelin geri çağrıldığı belirtildi.

Tüm kurumların kendi alanlarında gereken önlemi aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gündelik hayat, fırtınanın etkili olmadığı saatlere göre ayarlanmalıdır. Balkon ve çatılarda sabitlenmemiş, tehlike yaratabilecek malzeme ve eşyaların güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Özellikle dışarıda bırakılan sabit olmayan eşya ve inşaat malzemelerinin zarar ve yaralanmalara yol açmamaları için güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Kapı, pencerelerin, özellikle evlerin rüzgar alan tarafındakilerin kapalı tutulması ve emniyetli şekilde bağlanmaları gerekmektedir."

Açıklamada, vatandaşların, dışarı çıktığında bina ve ağaçlardan uzak durması ve girip çıkılırken kapıları kapatması, iç kapılardan lüzumsuz olanların kapatılması, fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıldığında özellikle köprü ve viyadüklerde dikkatli olunması, mümkünse yolculuğun ertelenmesi ya da alternatif yolların kullanılması istendi.

Aydın kent merkezindeki bir alışveriş merkezi de pazar günü yapılması beklenen İzel ve Serdar Ayyıldız konserlerinin hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu.

Didim Belediyesinden yapılan açıklamada ise ilçede cumartesi ve pazar yapılması planlanan yarı maratonun, Türkiye Atletizm Federasyonu ile yapılan mutabakat sonucunda ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.