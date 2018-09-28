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İzmir ile ilgili flaş açıklama! 2 Ekim'e...

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınanın Ege  Bölgesi'ni etkileme ihtimaline karşı İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin izinleri, 2 Ekim'e kadar ertelendi.

28 Eylül 2018 Cuma 22:06
İzmir ile ilgili flaş açıklama! 2 Ekim'e...

Valilikten yapılan açıklamada, İtalya ile Yunanistan arasında yer alan  İyon Denizi üzerinden meteorolojik uyarılara göre hafta sonu bir kasırga  yaşanacağı, bundan da Türkiye'nin ve İzmir'in etkileneceğinin öngörüldüğü  belirtildi.

İzmir Valiliği İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında, 17 maddelik önlem ve uyarı listesi hazırlandı. 'Çok ivedi" mühürlü olarak kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıya göre, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin izinleri 2 Ekim tarihine kadar iptal edildi. Önlem ve uyarı maddeleri şöyle:

Açıklamada, alınan tedbirlerle ilgili şunlar kaydedildi: 

"Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin izinleri 2 Ekim'e kadar  iptal edildi. Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce gerekli araç ve gereç hazırlanarak,  personelin donanımlı olarak hazır bulunması sağlanacaktır. Güçlü fırtınanın  elektrik hatları ile haberleşme sistemlerini etkileyebileceği düşünüldüğünden  ilgili kurumlar gerekli tedbirleri alarak hazır olacaktır. Olması muhtemel su  taşkınlarına karşı, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı,  Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlar tarafından gerekli  tedbirleri alarak hazırlıklı olacaktır." 

Açıklamada, kıyı kesiminde yaşayanların kıyıdaki teknelerini karaya  çekmesi, balkon ve çatılarda sabitlenmemiş tehlike yaratabilecek malzeme ve  eşyaların güvenli hale getirilmesi, kapı, pencerelerin emniyetli şekilde  bağlanması, araçların varsa garaja, yoksa bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzağa  park edilmesi, muhtemel fırtına sırasında içeride kalınması, dışarı çıkıldığında  da bina ve ağaçlardan uzak durulması istendi.

Fırtınaya maruz kalınan yollarda özellikle köprü ve viyadüklerde  dikkatli olunması, gerekli olmadığı müddetçe yolculuk yapılmaması önerilen  açıklamada, olması muhtemel fırtına sonrası yere düşen ya da sallanan elektrik  veya telefon kablolarına dokunulmaması uyarısında bulunuldu.

Aydın'da AFAD personelinin  izinleri 2 Ekim'e kadar iptal edilirken, izinde olanlar göreve çağrıldı

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınanın Ege  Bölgesi'ni etkileme ihtimaline karşı, Aydın İl Afet ve Acil Durum (AFAD)  Müdürlüğü personelinin izinleri, 2 Ekim'e kadar kaldırıldı. 

Aydın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, oluşabilecek muhtemel  olumsuzluklara karşı, AFAD personelinin, 2 Ekim tarihine kadar izinlerinin iptal  edildiği, izinde olan personelin geri çağrıldığı belirtildi.

Tüm kurumların kendi alanlarında gereken önlemi aldığı belirtilen  açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gündelik hayat, fırtınanın etkili olmadığı saatlere göre  ayarlanmalıdır. Balkon ve çatılarda sabitlenmemiş, tehlike yaratabilecek malzeme  ve eşyaların güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Özellikle dışarıda bırakılan  sabit olmayan eşya ve inşaat malzemelerinin zarar ve yaralanmalara yol açmamaları  için güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Kapı, pencerelerin, özellikle  evlerin rüzgar alan tarafındakilerin kapalı tutulması ve emniyetli şekilde  bağlanmaları gerekmektedir."

Açıklamada, vatandaşların, dışarı çıktığında bina ve ağaçlardan uzak  durması ve girip çıkılırken kapıları kapatması, iç kapılardan lüzumsuz olanların  kapatılması, fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıldığında özellikle köprü  ve viyadüklerde dikkatli olunması, mümkünse yolculuğun ertelenmesi ya da  alternatif yolların kullanılması istendi.

Aydın kent merkezindeki bir alışveriş merkezi  de pazar günü yapılması  beklenen İzel ve Serdar Ayyıldız konserlerinin hava şartlarından dolayı iptal  edildiğini duyurdu.

Didim Belediyesinden yapılan açıklamada ise ilçede cumartesi ve pazar  yapılması planlanan yarı maratonun, Türkiye Atletizm Federasyonu ile yapılan  mutabakat sonucunda ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 22:06
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. AFAD

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