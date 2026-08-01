İzmir ile Almatı arasında direkt uçuşlar başladı

SunExpress, Salı ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki frekansla iki şehir arasında karşılıklı sefer düzenleyecek. Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes ve Almatı havalimanları arasında direkt uçuşlar düzenlenen törenlerle başladı. SunExpress'in İzmir-Almatı hattındaki ilk seferi, 31 Temmuz 2026 tarihinde XQ822 sefer sayılı uçuşla, Boeing 737-800 tipindeki uçak ve 177 yolcuyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan gerçekleştirildi. İlk sefer kapsamında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uğurlama, Almatı Havalimanı'nda ise karşılama töreni düzenlendi. İzmir-Almatı seferleri 31 Temmuz 2026’dan tarihinden itibaren Salı ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki frekans olarak gerçekleştirilecek.

“TURİZM, TİCARET VE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN DAHA DA GÜÇLENECEĞİNE İNANIYORUZ”

TAV Havalimanları Havalimanları Grup Başkanı Mete Erna "Portföyümüzde yer alan iki stratejik havalimanımızın bu yeni hatla birbirine bağlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. TAV Havalimanları olarak faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada havayolu iş ortaklarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte destinasyonlarımızın bağlantılarını güçlendirmek, turizmin gelişimine katkı sağlamak ve yolcularımıza en iyi seyahat deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Bu yeni hattın da Türkiye ile Kazakistan arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkileri daha da güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.

2026 YILININ İLK ALTI AYINDA 5 MİLYON 994 BİN 584 YOLCUYA HİZMET VERDİ

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 2026 yılının ilk altı ayında 5 milyon 994 bin 584 yolcuya hizmet verirken, Almatı Havalimanı aynı dönemde 5 milyon 761 bin 269 yolcu ağırladı. Her iki havalimanı da 2025 yılında Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri'nde en iyi havalimanları arasında gösterildi.