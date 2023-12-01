İzmir için korkutan uyarı!

İzmir'de sağanak ve fırtınanın yol açtığı felaketin ardından uzmanlar, kent yönetiminde yapılan yanlışlarla ilgili uyarılarda bulundu. İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği Başkanı ve Afet Uzmanı Servet Ertaş, İzmir'de su baskını ve sel gibi afetlerin daha fazla yaşanacağını vurguladı. 30 Ekim 2020 depreminin ardından kurdukları dernek bünyesinde deprem, sel, su baskını, iklim değişikliği, ikincil afet, iş güvenliği, yangın gibi tüm afetler ile ilgili farkındalık ve toplumu aydınlatma çalışmaları yaptıklarını söyleyen Ertaş, iklim değişikliğinin dünyanın her noktasını yavaş yavaş etkilediğini kaydetti.

Özellikle Kordon ve Mavişehir'de hasara yol açan deniz taşması olayına hiç şaşırmadıklarını anlatan Ertaş, "Bunlar, iklim değişikliğinin sonuçları. Su baskınları beklenen şeylerdi. Başka coğrafyalarda yaşandı. Libya'da gördük. Kimsenin beklemediği çölde, büyük seller oluştu. Bunlar, dünyanın birçok yerinde daha yaygın görülecek. Kent planlaması gözden geçirilmeli. Yeni yapılacak yerler, kent planına uygun inşa edilmeli. Dirençli kentler vizyonuna uygun, taşkınları engellemek için setler yapılmalı. Kıyı kanunu tam olarak uygulanmalı." dedi.

'DEPREM GİBİ SU BASKINI DA CİDDİ SONUÇLAR DOĞURUR'

Kurumları iş birliği yaparak önlemleri arttırmaya davet eden Ertaş, "En riskli yerler, Kordon ve Mavişehir'di. Ama bu körfezin diğer tarafını da etkilemeyeceği anlamına gelmiyor. Körfezin tüm kıyıları etkilenebilir. Yapılaşma kıyı kanununa uygun değilse, bariyerler taşkını önleyecek durumda değilse, bir sonraki taşkın daha şiddetli olabilir. Afetler tüm toplumun sorunu. Medyanın halkı bilgilendirme görevi var. İklim değişikliği ve bütünleşik afet projeleri yaptık. Bunların etkilerini 1-2 seneye görürüz. Kurumların iş birliği yapması lazım. Vatandaşlar da bunun şakasının olmadığını, deprem kadar sel ve su baskını gibi meteorolojik afetlerin de ciddi sonuçlar doğuracağını bilsinler" diye konuştu.