İzmir hava durumu İzmir haberleri son dakika 12 Şubat

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle 16 kişi yaralandı. Araçların 10 metre yükseldiği bölgede hortumun verdiği hasar, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Peki İzmir’de hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu nasıl?

Meteoroloji İzmir hava durumu verileri İzmirliler tarafından merak ediliyor. İİzmir'de bugün parçalı ve zamanla çok bulutlu olması beklenen havanın akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. İzmir'in Cumartesi günü parçalı bulutlu, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren ise yeni bir yağışlı sisteminin etkisine girerek, Pazar ve Pazartesi günleri yağışlı geçeceği, yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İzmir hava durumu yağış var mı, rüzgar olacak mı?