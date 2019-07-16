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İzmir Girişimcilik Zirvesi

Zirve kapsamında Eczacıbaşı ve Zorlu Holding yönetim kurulu üyesi Ayşegül İldeniz ile ABD'deki biyoteknoloji şirketi Samumed'in kurucusu ve CEO'su Osman Kibar, inovasyon ve girişimcilik deneyimlerini anlattı- Zirvede ayrıca Fazıl Say konser verdi

16 Temmuz 2019 Salı 20:23
İzmir Girişimcilik Zirvesi

İZMİR (AA) - İzmir Girişimcilik Zirvesi, girişimcilik, inovasyon ve müzikte tanınmış isimleri bir araya getirdi.

İzmir Ticaret Odası tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen zirvede, Eczacıbaşı ve Zorlu Holding yönetim kurulu üyesi Ayşegül İldeniz, girişimcilik konusundaki deneyimlerini paylaştı.

İldeniz, inovasyonun yenilik, hiç durmadan bir şeyleri değiştirmek anlamına geldiğini belirterek, aynı insanlarla, aynı yöntemlerle ise aynı çevreyle farklı sonuç elde edilemeyeceğini ifade etti.

Şirketlerin bir ömrü olduğunu, 1950'lerde 60 yıl civarında olan şirketlerin ortalama ömrünün giderek düştüğünü kaydeden İldeniz, "Uzaktan bir gök taşı bizim şirketimize doğru geliyor. Sadece değişebilen şirketler, kurumlar var olabilecek. Bu bağlamda inovasyon değişim, yenileşme demektir. Ya etrafınızdaki insanları ya çevreyi ya da iş biçiminizi acil şekilde değiştirmenizi gerektiren sinyal demektir inovasyon." diye konuştu.

İldeniz, gelecekte sensör teknolojisi, yapay zeka, sanal ya da çoklu gerçeklik kavramlarının yoğun olacağını, insanların kullanacakları araçlar sayesinde hiç bilmedikleri şeyleri doğru şekilde yapabileceğini söyledi.

- "Yönetim kuruluna alacaklarınız size benzemesin"

Şirketlerin inovatif olması için yöneticinin zamanının yüzde 80'ini değişimi yönetmekle geçirmesi gerektiğini ifade eden İldeniz, şirketin danışma ya da yönetim kuruluna alınacak insanların farklı düşünen, kendilerine benzemeyen insanlardan olmasını önerdi.

İldeniz, İzmir'de inovasyon ve girişimciliğin odağa alınmasının önemli bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.

- ABD'de Türk şirketi

ABD'de faaliyet gösteren biyoteknoloji şirketi Samumed kurucusu ve CEO'su Osman Kibar da çalışmalarını anlattı.

İzmir'in eski belediye başkanlarından Osman Kibar'ın torunu olan Kibar, insanların ömürlerini daha sağlıklı geçirmesi için çalıştıklarını söyledi.

Doğada yeniden gençleşmenin mümkün olduğunu vurgulayan Kibar, sentetik, doğada bulunmayan moleküller yaptıklarını, hastalıklı dokuya o ilacı ulaştırarak istedikleri kök hücrenin ayarını düzeltebildiklerini, bu sayede istedikleri dokunun yeniden sağlıklı üretilmesini sağladıklarını vurguladı.

Kibar, 15'e yakın farklı dokuda deneyler yaptıklarını aktararak, kanserin büyümesini ve kanseri yok eden ilaç yaptıklarını, 11 hastadan 9'unun kanserinin bu ilaçlarla yok olduğunu kaydetti.

Kellik, ciltteki kırışıklık, alzaymır gibi konularda da ilaç ve losyon geliştirdiklerini kaydeden Kibar, henüz insan deneyleri yapmadıkları ama hayvanlar üzerinde başarılı oldukları felç, sedef, görme kaybı gibi konularda da çalışmaları bulunduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sunumunun ardından Kibar'a dedesi Osman Kibar'ın ilk şirketinin kuruluş belgesini hediye etti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise İzmir'in girişimcilik ve inovasyon için yatırım yapılacak en doğru kent olduğunu dile getirerek, "İZTO olarak inovasyon ve girişimciliğin önünün açılması önem verdiğimiz en büyük projemiz. İzmir'in bu alanlarda lider kent olmasında öncülük yapmak istiyoruz." dedi.

Özgener, İZTO'da bünyesindeki "İzQ" adlı inovasyon ve girişimcilik merkezi hakkında da bilgiler verdi.

- Say konseri

Zirvenin sonunda Fazıl Say sahne aldı. Konserine İzmir için bestelediği "İzmir Süiti" adlı eserle başlayan Say, yoğun ilgi gördü.





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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 20:23
  1. Girişimcilik
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